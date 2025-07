JKP "Vodovod i kanalizacija" javlja: Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će u sredu, 23. jula, od 8 do 16 sati biti ulice Rade Kondića (od Njegoševe do Železničke), Carice Milice (od Dunavske do kraja ulice) i Sonje Marinković (br. 2 – 10), u Futogu. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.