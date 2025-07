Vremenska prognoza za Srbiju: Temperaturni kontrasti i predstojeći toplotni talas

Srbiju danas karakterišu velike temperaturne razlike: sever i zapad očekuju pad temperature za 5 do 7 stepeni, dok jug i istok ostaju pod uticajem ekstremno toplog vazduha sa temperaturama do 39°C.

Izdati su žuti, narandžasti i crveni meteoalarm. Sever zemlje može očekivati slabu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, dok će ostatak zemlje biti sunčan i veoma topao. Maksimalne temperature kretaće se od 30°C na severu do 39°C na jugu. Slične temperature zadržaće se i u sredu, ali od četvrtka se očekuje novi toplotni talas, sa petkom kao najtoplijim danom i lokalnim temperaturama do 42°C. Tropski toplo vreme nastaviće se do subote, a zatim se u noći ka nedelji