Ukrajina ostala bez lovca Miraža 2000 koji je isporučen iz Francuske

Avion-lovac Miraž 2000 koji je Ukrajini isporučen iz francuske srušio se u utorak nakon što je došlo do kvara opreme tokom izvršenja zadatka, a pilot se bezbedno katapultirao, saopšteno je iz ukrajinske vojske.

To je prvi Miraž koji je Ukrajina izgubila otkako je ranije ove godine Francuska počela sa isporukama, javlja Rojters. - Došlo je do kvara opreme, što je pilot javio kontroloru leta. Pilot se uspešno katapultirao. Spasilačka ekipa pronašla ga je stabilnom stanju, a na zemlji nije bilo žrtava u padu aviona - navodi se u saopštenju ukrajinske vojske. Do pada je došlo u severozapadnoj Volinjskoj oblasti. Francuski Miraži isporučuju se u Ukrajinu od februara dok se