Zaustaviti Kurtija: Đurić sa diplomatama Grčke, Kipra, Rumunije, Slovačke i Španije

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas sa diplomatskim predstavnicima Grčke, Kipra, Rumunije, Slovačke i Španije u Beogradu, kako bi ih informisao o najnovijem potezu prištinskih privremenih vlasti, koje su neosnovano uhapsile pomoćnika glavnog pregovarača u dijalogu Igora Popovića.

Đurić je naglasio da je to hapšenje akt političkog progona, ugrožavanja slobode govora i nastavak kontinuiranog ciklusa represije. To je, kako je dodao, istovremeno i snažna poruka sa efektom sejanja straha među srpskim stanovništvom čiji je predstavnik uhapšen, navodi se u saopštenju ministarstva spoljnih poslova. Šef srpske diplomatije je podvukao da je Srbija opredeljena za dijalog, ali da ovakvi potezi Prištine dovode do destabilizacije na terenu i ugrožavaju