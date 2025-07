Prijemni ispiti na Univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu uz različite trendove u broju prijava

Naslovi.ai pre 7 minuta

Prijemni ispiti počeli su 24. jula, sa padom broja prijava na FON-u i porastom na Pravnom fakultetu, dok protesti i blokade i dalje traju.

Prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu počeli su 24. jula i trajaće do 29. jula, dok će prijemni na Univerzitetu u Novom Sadu trajati do 1. avgusta, a upis do 6. avgusta. Ispiti za šest fakulteta u Beogradu održavaju se na Beogradskom sajmu, dok se pojedini fakulteti i dalje suočavaju sa blokadama i moraju koristiti alternativne prostore. Euronews Insajder NIN RTV Južne vesti

Kandidati i roditelji izražavaju zabrinutost zbog neizvesnosti oko bodovanja i upisa na budžetska mesta, naročito na popularnim fakultetima. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu prijavljeno je 878 kandidata za 680 mesta, dok je Elektrotehnički fakultet primio 430 budžetskih i 290 samofinansirajućih studenata. Mondo N1 Info Blic

Filološki fakultet u Beogradu beleži oko sto manje prijava nego prošle godine, ali je dekanka zadovoljna interesovanjem i poručuje da će prijemni ispiti biti održani normalno i bez ometanja u zgradi fakulteta. N1 Info Danas Serbian News Media

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu prijavio je pad broja kandidata za oko 15% u odnosu na prošlu godinu, sa ukupno 1.679 prijavljenih kandidata za 1.040 mesta, od čega je 500 budžetskih. N1 Info Danas

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu zabeležio je porast prijava od šest odsto, sa ukupno 1.208 kandidata u prvom upisnom roku, uprkos medijskim navodima o smanjenju broja prijava zbog protesta i blokada. N1 Info