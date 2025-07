Danas do 40 stepeni, u Beogradu 36: Nastavlja se veoma toplo vreme

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo.

Vetar će biti slab i promenljiv. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vreme u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim i promenljivim i jutarnjom temperaturom od 19 do 22 stepeni, a najvišom dnevnom oko 36 stepeni. (Telegraf.rs / Tanjug)