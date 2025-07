Ekstremni toplotni talas u Srbiji sa temperaturama do 43 stepena i najavljenim osveženjem

Naslovi.ai pre 32 minuta

Srbija se suočava sa toplotnim talasom sa temperaturama do 43 stepena, upozorenjima RHMZ-a i najavom osveženja krajem vikenda.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje zbog toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 42 stepena, lokalno i do 43 stepena, koji će trajati do subote, najizraženije na jugu i istoku Srbije. Temperaturni pik očekuje se 25. i 26. jula, sa mogućim rekordnim vrednostima blizu onih iz 2007. godine. Blic Pressek Mondo

Upozorenja uključuju i porast rizika od požara na otvorenom, naročito u regionima sa deficitom vlage u zemljištu. Građanima se savetuje dodatna zaštita od UV zračenja i izbegavanje izlaska na direktno sunce u najtoplijem delu dana. Insajder Vesti online NIN

Promena vremena očekuje se u noći između subote i nedelje sa jačim naoblačenjem, kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature od oko 10 do 20 stepeni početkom sledeće nedelje. RTS Naissus info Dnevnik