Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 25. do 27. jula)

Toplotni talas koji je zahvatio našu zemlju zadržaće se do subote, 26. jula, pa će i danas tokom dana u svim predelima Srbije biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 42 stepena, u Kragujevcu i Šumadiji do 38 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom lokalno i do 43 stepeni, u Kragujevcu i Šumadiji do 39 stepeni. Posle podne i uveče biće promenljivo oblačno. U severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuju se mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U