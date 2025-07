Kuva se u levantu Levin preti: Ako Pariz prizna Palestinu, Izrael treba da anektira okupiranu Zapadnu obalu

MINISTAR pravde Izraela i vicepremijer te zemlje Jariv Levin osudio je danas nameru francuskog predsednika Emanuela Makrona da Francuska prizna državu Palestinu, rekavši da u tom slučaju odgovor Izraela mora biti aneksija okupirane Zapadne obale.

Foto IDF -Odluka francuskog predsenika Makrona da prizna fikcionalnu državu Palestinu crni je dan u francuskoj istoriji i direktna pomoć terorizmu, rekao je Levin, javlja Tajms of Izrael. On je istakao da je zauzvrat potrebno da Izrael “primeni suverenitet” na područja Judeje, Samarije i Jordanske doline, što su biblijski nazivi za teritoriju okupirane Zapadne obale priznati državu Palestinu u septembru na zasedanju Generalne skupštine UN. On je na svom nalogu na