Jaja, baklje i razbijen izlog SNS-a: Počelo privođenje učesnika protesta u Valjevu

Tokom protesta protiv rudarenja litijuma, građani Valjeva su stigli do prostorija SNS-a noseći transparente i uzvikujući parole protiv vlasti. Situacija je eskalirala kada su nepoznate osobe iz stranačkih prostorija počele da ih gađaju jajima i flašama, nakon čega je razbijen izlog. Danas počela hapšenja učesnika protesta

