Ogroman pad stranih direktnih investicija u Srbiju, više od 76 odsto

Prošla godina je bila rekordna u privlačenju stranih direktnih investicija (SDI) u Srbiju, ali je, prema podacima objavljenim u stručnom biltenu „Makroekonomske analize i trendovi” (MAT), neto priliv u prva četiri meseca ove godine iznosio svega 385,4 miliona evra.

To je, kako je naznačeno, za čak 76,7 odsto manje nego u istom periodu prethodne godine, piše Politika. Stručnjaci objašnjavaju da je do ovako ogromnog pada došlo usled dvostrukog negativnog efekta, jer je priliv po osnovu SDI nerezidenata u Srbiju u periodu od januara do aprila 2025. smanjen za nepunih 50 procenata (49,8 odsto manje), i iznosio je 948,7 miliona evra. Istovremeno, odliv investicija iz Srbije više je nego udvostručen, jer je zabeležen rast od 141,6