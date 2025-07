Večeras poslednji pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova: Jesu li izbori rešenje?

Ni iz 53. pokušaja nije konstituisana Skupština Kosova, a novu šansu poslanici imaju večeras u 22h. To je ujedno i poslednja šansa, jer danas ističe rok od trideset dana koje je Ustavni sud Kosova dao poslanicima da izaberu predsednika Parlamenta.

Kada su se dosadašnja 52 pokušaja pokazala kao neuspešna, sud je morao ponovo da reaguje – ovaj put privremenom merom kojom će poslanicima zabraniti svaku aktivnost nakon isteka roka 27. jula pa sve do 8. avgusta. Dok se nagađa da li će nemogućnost poslanika da izaberu predsednika Skupštine dovesti Prištinu do jedne od najtežih političkih kriza, pravnik iz Kosovske Mitrovice Marko Jakšić kaže za Insajder da je verovatniji scenario da će Ustavni sud do 8. avgusta