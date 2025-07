Vremenska prognoza za 26. jul: Danas veoma toplo, lokalno i do 43 stepena

Prema vremenskoj prognozi za subotu 26. jul 2025. godine, biće veoma toplo.

Pre podne pretežno sunčano. Sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom uglavnom u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 35 do 40, lokalno i do 43 stepena. Uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće su i vremenske nepogode. Vetar umeren, povremeno i jak južni i jugozapadni, uveče i u toku noći u skretanju na severozapadni. Lokalno se