Gužve na graničnim prelazima Srbije tokom poslednjeg vikenda u julu uz visoke temperature i duža zadržavanja za teretna vozila…

Naslovi.ai pre 27 minuta

AMSS izveštava o zadržavanjima do sat vremena za putnička vozila i do dva sata za teretna na Preševu

Prema podacima Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza Srbije traju od 30 do 60 minuta, dok su na teretnim terminalima zadržavanja zabeležena samo na Preševu i to od 90 do 120 minuta. Telegraf

Na graničnim prelazima Jabuka, Gostun, Horgoš i Kelebija čekanja su do 45 minuta, dok se na Preševu, Šidu i Ljubi čeka oko 30 minuta. Na izlazu iz Srbije najduže se čeka na prelazu Gradina, oko jednog sata. Beta Radio sto plus Nedeljnik

Auto-moto savez Srbije (AMSS) savetuje vozače da izbegavaju vožnju u najtoplijem delu dana zbog visokih temperatura i gustog saobraćaja, kao i da budu oprezni zbog mogućih prekida i nezgoda koje dodatno usporavaju saobraćaj. Ozon Dnevnik Serbian News Media