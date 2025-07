Najduže čekanje na Gradini: Putnička vozila se na graničnim prelazima zadržavaju od 30 do 60 minuta: Evo koliko čekaju kamioni…

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se zadržavaju od 30 do 60 minuta, dok su na teretnim terminalima zadržavanja jedino na Preševu, i to od 90 do 120 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u zemlju, putnička vozila se zadržavaju 45 minuta, a na Preševu - i na izlazu i na ulazu - zadržavaju se 50 minuta, dok su najduža zadržavanja na izlazu na Gradini - 60 minuta. Na ulazu u zemlju, na graničnom prelazu Gradina, putnička vozila čekaju 30 minuta, kao i na Šidu i na Ljubi. Na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Preševo, i na izlazu i na ulazu teretna vozila se zadržavaju 120 minuta, a autobusi na ulazu čekaju