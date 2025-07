Upozorenje meteorologa: U Srbiji se očekuju pljuskovi s grmljavinom, grad i olujni vetar

Republički Hidrometeorološki Zavod je izdao "Upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode" jer se od noćas najpre na severu i zapadu Srbije, a potom i u ostalim krajevima lokalno očekuju obilni pljuskovi s grmljavinom, grad i kratkotrajno jak do olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Danas će vreme u Srbiji biti promenljivo oblačno, osetno svežije i veoma nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i obilni pljuskovi, grad i kratkotrajno jak do olujni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova . Zapadni i severozapadni vetar će sutra biti umeren do jak. Jutarnja temperatura od 19 do 24, a najviša dnevna od 25 na severozapadu do 33 stepena na jugu i jugoistoku. U Beogradu se danas očekuje takođe promenljivo oblačno, osetno