Spektakularan preokret Jagjelonije: Rival Novog Pazara ponovo slavio u nadoknadi

Fudbaleri Jagjelonije savladali su Viđev iz Lođa rezultatom 3:2 u utakmici 2. kola poljskog prvenstva.

Fudbaleri Viđeva iz Lođa su vodili do 92. minuta na "Čorten areni", da bi na kraju Jagjelonija slavila pobedu rezultatom 3:2 (1:1). Iako je Jagjelonija povela vrlo rano, već u trećem minutu golom Drahaija, gosti su uspeli da izjednače u 25. minutu preko Bergera, a onda da u drugom poluvremenu dođu do potpunog preokreta. Strelac tog pogotka bio je ponovo Berger, tačno na isteku sat vremena igre. Jagjelonija je do kraja išla na sve ili ništa i, uz nekoliko izmena,