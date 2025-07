Rhmz izdao hitno upozorenje, intenzivne oluje i jak vetar tokom čitavog dana

Širom Srbije oblačno, osetno svežije i veoma nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, gradom i jakim i povremeno olujnim vetrom tokom celog dana.

Lokalno se očekuju nepogode. RHMZ pokrenuo sistem za hitno informisanje i izdao upozorenje da zbog intenzivnih oluja i jakog vetra danas sve nadležne službe i građani budu u pripravnosti, prenosi RTS. Širom Srbije došlo je do promena vremena. Jutarnja temperatura od 19 do 24 stepena, a najviša dnevna od 25 na severozapadu do 33 stepena na jugu i jugoistoku. Lokalno se očekuju i nepogode praćene obilnim pljuskovima, gradom i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom u