Ovo je moguć uzrok stravične železničke nesreće! Nemačka zavijena u crno, najmanje troje ljudi nastradalo

Nakon železničke nesreće, istraga je usmerena u pravcu istraživanja mogućeg klizišta

Najmanje tri osobe su poginule, a 34 povređene, od kojih je troje u veoma teškom stanju, u železničkoj nesreći koja se dogodila danas u nemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, prenose nemački mediji. Do nesreće je došlo oko 18.10 časova u blizini mesta Ridlingen, u okrugu Biberah, kada je regionalni putnički voz sa oko 100 putnika iskliznuo sa šina, navodi nemački Bild. Tanjug/Thomas Warnack/dpa via AP Pogledaj galeriju Tanjug/Thomas Warnack/dpa via AP