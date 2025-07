Danas promenljivo oblačno i malo svežije, temperatura do 31

Tokom jutra i prepodneva očekuje se kratkotrajna kiša, a posle podne, uveče i tokom noći moguća je jača nestabilnost vremena sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina.

Duvaće vetar slab i umeren, na severu i istoku ponegde kratkotrajno i jak, zapadnih i severozapadnih pravaca, saopštili su iz RHMZ-a. Jutarnja temperatura od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna kretaće se od 25 do 31 stepen. Već od utorka biće pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima u svim krajevima, ponegde i sa grmljavinom, dok se očekuju i obilnije padavine. U sredu dolazi do smene sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova s