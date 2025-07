Rhmz izdao hitno upozorenje: Veći deo Srbije na udaru!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje da se tokom predstojeće noći, između 28. i 29. jula, očekuju obilne padavine na području zapadne i jugozapadne Srbije, kao i u centralnim predelima zemlje.

Takođe, navode i da će tokom predstojeće noći i sutra, 29. jula, biti umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i centralnim predelima Srbije, u većini mesta od 15 do 35 mm kiše, u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalno od 40 do 50 mm za 24 sata, ponegde i više. Izvor: Mediji