Volkswagen Golf i Golf Variant povučeni zbog problema sa pojasem; Škoda modeli opozvani zbog greške na vazdušnom jastuku

Ministarstvo trgovine Srbije opozvalo Volkswagen Golf i Golf Variant zbog neispravno pričvršćenog pojasa, dok su Škoda modeli povučeni zbog rizika od pucanja vazdušnog jastuka.

Volkswagen Golf i Golf Variant modeli proizvedeni između 9. februara i 24. maja 2024. povučeni su sa tržišta Srbije zbog rizika od povreda usled neispravno pričvršćenog pojasa na suvozačevom sedištu, što može ugroziti bezbednost putnika.

Opoziv se odnosi na vozila sa brojevima odobrenja e1*2007/46*2014*## i e1*2007/46*2180*##, a zemlja porekla je Nemačka. Sistem pojaseva na sedištu suvozača možda nije pravilno pričvršćen na tačku sidrišta u blizini B-stuba, što ozbiljno ograničava efikasnost sigurnosnog pojasa.

Škoda modeli City Go, Fabia, Rapid, Yeti, Octavia i Superb povlače se zbog greške u proizvodnji vozačevog vazdušnog jastuka, koja može dovesti do pucanja plastičnog dela jastuka prilikom aktivacije, predstavljajući rizik za vozača. Povlačenje obuhvata modele proizvedene od 1. jula 2015. do 1. jula 2016. godine.