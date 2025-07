„Škoda” povlači određene automobile sa tržišta Srbije

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije objavilo je da se sa domaćeg tržišta povlače putnička vozila marke „škoda”, i to modeli CityGo, Fabia, Rapid, Yeti, Octavia i Superb, proizvedeni u periodu od 1. jula 2015. do 1. jula 2016. godine.

Kako je navedeno na sajtu Nacionalne kontakt tačke za proizvode (NEPRO), razlog za povlačenje jeste greška u proizvodnji vozačevog vazdušnog jastuka, koja može dovesti do ozbiljnih povreda putnika. „Na obuhvaćenim vozilima došlo je do greške u proizvodnji vozačevog vazdušnog jastuka, iz ograničenog perioda proizvodnje, usled čega postoji rizik od pucanja plastičnog dela vazdušnog jastuka pri aktiviranju, što može dovesti do povređivanja putnika”, stoji u