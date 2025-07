SAD i Kina nastavljaju pregovore u Stockholmu

STOCKHOLM - Visoki američki i kineski ekonomski dužnosnici sastali su se u Stockholmu u ponedjeljak na pregovorima koji su trajali pet sati i bili usmjereni na rješavanje carinskog rata između dva svjetska vodeća gospodarstva, nastojeći produžiti primirje za tri mjeseca.

Američki ministar financija Scott Bessent dio je američkog pregovaračkog tima koji je došao u Rosenbad, ured švedskog premijera u središtu Stockholma, tijekom ranih poslijepodnevnih sati. Potpredsjednik kineske vlade He Lifeng također je na video snimci viđen u tom prostoru. Oko 8 sati poslijepodne pregovarači su napustili ured, no nisu zastali davali izjave novinarima. Razgovori bi se trebali nastaviti u utorak. Kina ima rok do 12. kolovoza da postigne trajni