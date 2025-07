Bez vode sledeći potrošači

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac danas bez vode ostavlja sledeće potrošače : Ždraljica, ul.

Jugoslovenska ( od 08:00 do 14:00 časova ), popravka kućnog priključka. Beloševac, ul. 9.Maja ( od 14:00 do 16:00 časova ), popravka kućnog priključka. Stanovo, ul. Miloja Đaka ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka ulične linije. Stanovo, ul. Cerska ( od 12:00 do 15:00 časova ), popravka kućnog priključka. Korićani, ul. Miloša Markovića ( od 15:00 do 18:00 časova ), popravka ulične linije. Ilićevo, ul. 19.Oktobra ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka kućnog