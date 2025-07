Veliki proizvođač automobila u problemima, profit pao za više od trećine

Pored Folksvagena i Audi nastavlja da se guši u problemima.

Prva polovina godine je, treći put zaredom, bila znatno gora nego prethodne godine. Za to postoji nekoliko razloga: carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp, troškovi restrukturiranja kompanija i slabo poslovanje u Kini. U brojkama, to znači: 1,3 milijarde evra nakon oporezivanja – ili gubitak od 37,5 odsto. Proizvođač automobila snizio je svoju prognozu za tekuću godinu. Očekivanja od prodaje smanjuju se za 2,5 milijardi, tj. na 65 do 70 milijardi