Avionom od Niša do Beograda preko 3 države! Piloti "Er Srbije" o nesvakidašnjem letu, evo šta se desilo i kako su reagovali putnici

Jaka oluja iznad centralne Srbije pre dva dana primorala je posadu aviona Er Srbije da pronađe put oko oblaka na letu od Niša do Beograda. Kopilotkinja Dina Milovanović rekla je da je cilj bio izbeći oluju, ali je ona bila toliko rasprostranjena da je let morao da se realizuje kroz tri države. Kapetan Nenad Breberin je naveo da bilo kakve odluke o promeni leta donosi upravo osoba na njegovoj funkciji.

Avion koji je u nedelju poleteo iz Niša, do sletanja u Beograd, zbog jake oluje morao da je leti kroz vazdušni prostor Rumunije i Bugarske. Kapetan Nenad Breberin objasnio je da posada aviona uvek ima informacije o najavljenim olujama. "Znamo otprilike kako se oluje kreću. Kada dođe do tog trenutka da se nevreme zaobiđe, naši kolege to rade rutinski. Nekad se desi da idemo i preko tri države. Zavisi koliko je velika oluja i koliko moramo da zaobiđemo", rekao je