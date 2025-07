Studenti najavili nova okupljanja: Sutra od 8h protest u Novom Pazaru, od 18h u Beogradu

Večerašnji protesti u Srbiji su završeni, a za sutra su najavljena nova okupljanja u Beogradu i Novom Pazaru.

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti su najavili da će blokirati Novi Beograd, dok su građani i zborovi Novog Pazara najavili protest za sutra u 8 časova. Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) najavili su da će zajedno sa novobeogradskim zborovima u četvrtak, 31. jula, blokirati Ulicu Omladinskih brigada u 18 časova. View this post on Instagram A post shared by Svi u blokade! (@sviublokade.fdu) U objavi na Instagramu studenti su pozvale