Oglasio se MUP saopštenjem zbog tuče ispred Marakane pred utakmicu Zvezda - Linkoln

Fudbaleri Crvene zvezde i Linkolna odigrali su revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona na stadionu "Rajko Mitić", a ubedljiv trijumf upisali su crveno-beli rezultatom 5:1.

Pred meč došlo je do sukoba navijača Crvene zvezde sa policijom ispred severne tribine, zbog čega su policijski službenici reagovali i doveli do očuvanja javnog reda i mira. Zbog svega se oglasio i MUP zvaničnim saopštenjem koje vam prenosimo u celosti, bez redakcijskih izmena: - Neposredno pre početka fudbalske utakmice između FK Crvena Zvezda i FK Linkoln, koјa јe večeras odigrana u Beogradu, došlo јe do narušavanja јavnog reda i mira i napada na policiјske