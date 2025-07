Delovi Starog grada danas i sutra bez vode: Ovo su svi termini i ulice

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u četvrtak, 31. jula, i u petak. 1. avgusta, od 8 do 18 sati bez vode će ostati deo potrošača sa ove opštine, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Bez vode će u četvrtak ostati potrošači u Solunskoj (od Sibinjanin Janka do Dubrovačke), Cara Uroša (od Despota Đurđa do Mike Alasa) i Dračkoj ulici. U petak, 1. avgusta, od 8 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u Ulici Tadeuša Košćuška, od Ulice cara Dušana do Solunske. Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. JKP „Vodovod i kanalizacija“ apeluje na potrošače da pripreme