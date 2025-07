Deo potrošača u gradskoj opštini Stari Grad danas i sutra bez vode

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas i u petak, 1. avgusta, deo potrošača u gradskoj opštini Stari Grad biti bez vode zbog planiranih radova.

Navodi se da će sutra bez vode do 18 časova ostati potrošači u Dračkoj ulici, Solunskoj, od Sibinjanin Janka do Dubrovačke i u ulici Cara Uroša, od Despota Đurđa do Mike Alasa. Narednog dana će bez vode do 18 časova ostati potrošači u Ulici Tadeuša Košćuška, od Ulice cara Dušana do Solunske. "Planirani radovi na vodovodnoj mreži na opštini Stari grad prouzrokovaće prestanak vodosnabdevanja u pojedinim delovima ove opštine", saopšteno je iz JKP-a "Beogradski vodovod