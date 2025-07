Tramp zahteva prekid rata u Ukrajini do 8. avgusta

Američki predsednik Donald Tramp je jasno dao do znanja da želi da sporazum o okončanju rata u Ukrajini bude postignut do 8. avgusta, izjavio je danas predstavnik SAD u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Džon Keli.

“Rusija i Ukrajina moraju ispregovarati prekid vatre i dugotrajan mir. Vreme je za sporazum”, rekao je Keli, navodeći da je Tramp dao do znanja da to mora biti učinjeno do 8. avgusta. Keli je poručio da su “SAD spremne da primene dodatne mere, kako bi osigurale mir”, javlja Rojters. Podsećamo da je predsednik SAD Donald Tramp objavio 28. jula da će smanjiti rok od 50 dana dat 14. jula ruskom predsedniku Vladimiru Putinu za prekid rata u Ukrajini, pod pretnjom