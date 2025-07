Tramp nezadovoljan planovima za priznavanje palestinske države

Američki predsednik Donald Tramp je "izrazio svoje nezadovoljstvo i neslaganje sa liderima Francuske, Velike Britanije i Kanade", koje žele da priznaju palestinsku državu.

To je izjavila portparolka Bele kuće Karolajn Livit. Američki predsednik je donekle pooštrio svoj stav po tom pitanju. Iako je Tramp već oštro kritikovao najavu kanadskog premijera Marka Karnija o nameri da prizna palestinsku državu, on nije bio toliko žestok u vezi sa sličnim odlukama francuskog predsednika Emanuela Makrona i britanskog premijera Kira Starmera. Tramp je ocenio da izjava francuskog kolege o priznavanju palestinske države ima malu "težinu" i da to