Sutra se u tri najveća grada obeležava devet meseci od pada nadstrešnice

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu najavili su da će u petak, 1. avgusta, organizovati komemorativnu šetnju u Beogradu povodom devet meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u kom je poginulo 16 osoba. „Okupljanje je kod Stare železničke stanice, potom se u tišini kreće u mirnu šetnju ka Železničkoj stanici Beograd Centar – Prokop“, napisali su studenti FDU na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by