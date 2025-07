Jeziva sudbina dečaka koji je ubijen u tuči u Novom Pazaru: Umesto da uživa na letovanju, izboden nožem

Od težine zadobijenih povreda u tuči koja se sinoć dogodila u centru Novog Pazara jedan maloletnik je preminuo nakon hospitalizacije u bolnici.

On je živeo u Nemačkoj i došao je u Novi Pazar sa porodicom na odmor, jer tu ima rođake. Međutim, zatekla ga je jeziva sudbina, praćena kobnom greškom - tučom u kojoj je sevnuo nož. Bio je u gradu samo nekoliko dana pre nego što je izgubio život. Do tuče grupe mladića došlo je sinoć u strogom centru Novog Pazara, nakon što je do sukoba mladića došlo prvo u kafiću, a potom su izašli ispred. Na snimku sukoba koji se pojavio vidi se trenutak kada sukob počinje -