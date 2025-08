Maja Cvetković: Publika lepo reaguje na nove pesme benda E Play

Video: Maja Cvetković o novim pesmama grupe E Play i nastupima koji slede

Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila muzičarka Maja Cvetković koja je govorila o koncertnim aktivnostima njenog sastava E Play. Cvetković je rekla da je I plej od izlaska albuma "Diši duboko" u februaru imao dosta koncerata, i da publika "jako lepo reaguje" na nove pesme. "Išla sam na tehnički pregled pre neki dan za kola i komentar majstora je bio: 'Sada ćeš ti da me katapultiraš'. To je stih iz naše pesme. To mi je bilo slatko", rekla je