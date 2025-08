Šapić: Trg republike, Terazije, Vasina ulica - do 1. septembra puštanje saobraćaja

Beta pre 10 minuta

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da očekuje da do 1. septembra bude pušten saobraćaj na Trgu republike, Terazijama, Vasinoj ulici, a da će Trg Nikole Pašića biti gotov za dva dana, ali da puštanje saobraćaja zavisi od blokade u delu Kneza Miloša (Pionirski park).

"Za Trg republike ostaće nam nekih 15-20 dana da se radi postament za sat, ali to ne ugrožava saobraćaj. Za Trg Nikole Pašića iscrtavanje treba danas da bude, do četvrtka završena signalizacija. Za dva dana završavamo radove, a kada će omogućen saobraćaj to od nas ne zavisi, već od blokade u delu kod Kneza Miloša. Kada bude oslobođen taj deo ulice biće pušteno u saobraćaj to parče ulice", kazao je Šapić na konferenciji za novinare o dinamici i preseku stanja gradskih infrastrukturnih projekata.

Po rečima Šapića da svi radove koji su u Beogradu izvođeni u ovoj godini koštaju oko 15 miliona evra.

Rekao je da očekuje da Osnovna škola "Oslobodioci Beograda", Sportska gimnazija i srednja Trgovačka škola u septembru prime učenike.

Dodao je da izgradnja garaže u Skerlićevoj ulici ide planiranim tokom, da je rok završetka radova isti, odnosno 2026. godina, zatim da garaža u Vlajkovićevoj ulici do kraja ove godine treba da bude gotova, a onda počinju radovi u parku, koji će po njegovim rečima biti park muzej i tu bi radovi trajali oko šest, sedam meseci.

Veliki broj radova u Savskoj ulici, prema očekivanjima Šapića, biće gotov do kraja godine, a podvožnjak kod Bulevara umetnosti treba da bude upotrebljiv za saobraćaj s proleća 2026. godine.

Šapić je kazao da će pijaca u Obrenovcu biti završena do kraja septembra, a da je pijaca u Lazarevcu potpuno gotova što se tiče dozvola i radova, kao i prve nabavke za opremanje, a ostala je druga nabavka.

On je kazao da su radovi na Linijskom parku kasnili zbog 1.162 imovinska predmeta, da su počeli čim je rešeno dve trećine tih predmeta, kao i da kako se koji predmet bude rešavao tako će se "osvajati prostor kod Linijskog parka".

"Završen je Bulevar Zorana Đinđića, raskrsnica s Tošinim bunarom. Parisku ulicu smo počeli da proširujemo, ali intenzitet tih radova će se podići kada budemo izašli iz centra grada", kazao je on.

Po rečima Šapića, plan je da se napravi veliki bulevar od Dedinja do mosta na Adi, Teodora Drajzera i Bulevar Živojina Mišića da ima tri trake i gde će se signalizacija menjati kao u ulici Kneza Miloša, dodajući da ako sve bude po planu radovi bi počeli u jesen i u toku jeseni bili bi i završeni, ako ne bude neplaniranih problema.

(Beta, 05.08.2025)