Završena rekonstrukcija Trga Nikole Pašića, puštanje saobraćaja zavisi od uklanjanja šatora

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je 5. avgusta da će Trg Nikole Pašića u centru glavnog grada biti spreman za otvaranje saobraćaja, ali da on neće biti pušten dok ne budu uklonjeni šatori sa ulice.

Na konferenciji za medije Šapić je rekao da ne zna do kada bi mogla da traje blokada koja je počela u aprilu. "To ne zavisi od Grada Beograda. Mi možemo da otvorimo Trg Nikole Pašića za dva dana, ali ne možemo dokle god je ta površina zauzeta od strane ljudi koji je blokiraju u skladu sa prijavom protesta. Ovde, koliko sam razumeo, postoji dozvola okupljanja. Do kada ona važi, ja nemam informaciju, to morate da proverite sa policijom", rekao je Šapić. On je ponovio