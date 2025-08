(Radarski snimci) u ovom delu Srbije ponovo će da tuče grad, seva i pljušti! Stiže nova tura nevremena, a evo u koliko tačno sati: Evo kako će se premeštati

Danas će na severozapadu zemlјe pretežno sunčano, a u ostalom delu umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne očekuje se prestanak padavina u svim krajevima, a uveče i postepeno razvedravanje, najavljuje RHMZ. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče u Vojvodini zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28, u Negotinskoj Krajini do 30 stepeni. Kako se vidi na radarskim slikama sa meteorološkog sajta "Vreme i radar" kiša će padati već od ranih jutarnjih sati, a slabe padavine biće prisutne