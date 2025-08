Vreme danas: Umereno do potpuno oblačno, do 28 stepeni

Vremenska prognoza za utorak, 5. avgust 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Na severozapadu zemlje pretežno sunčano, a u ostalom delu umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Posle podne prestanak padavina u svim krajevima, a uveče i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče u Vojvodini zapadni i jugozapadni, a temperature će se kretati od 15 do 28, u Negotinskoj Krajini do 30 stepeni. Ujutru i pre