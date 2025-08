Kružni tok na Trgu republike? Gradonačelnik Beograda o radovima u glavnom gradu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić predstavio je presek stanja projekata i dinamiku završetka radova u centru grada.

On je naveo da se u Beogradu radi najviše od perioda posle Drugog svetskog rata i još jednom istakao da će na Trgu republike biti izgrađen kružni tok. Radovi na Trgu republike, prema njegovim najavama, biće gotovi do prvog septembra. Na konferenciji za novinare u Starom dvoru, Šapić je rekao da su radovi gotovi, a da bi saobraćajna signalizacija trebalo da bude postavljena do četvrtka. Dodao je da, međutim, puštanje saobraćajnice u rad ne zavisi od Grada, već od od