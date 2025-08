Vremenska prognoza Srbije: lokalni pljuskovi i grmljavina na istoku, topliji period od petka

Naslovi.ai pre 16 minuta

Danas pretežno sunčano na severozapadu, lokalni pljuskovi i grmljavina na istoku i jugozapadu, a od petka stiže topliji vazduh sa Mediterana.

Danas će na severozapadu Srbije biti pretežno sunčano, dok će u ostalim delovima biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne se očekuje prestanak padavina u svim krajevima, a uveče i postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, a u Vojvodini zapadni i jugozapadni. Temperature će se kretati od 15 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 30 stepeni. Beta Mondo Insajder N1 Info

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na lokalne pljuskove sa grmljavinom koji se u naredna dva sata očekuju na istoku Srbije, dok će jugozapadni delovi zemlje imati kratkotrajnu kišu. U ostalim predelima do kraja dana biće pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno. Blic Alo Mondo

Sutra se očekuju duži sunčani periodi, ali oblačnost sa severa Evrope može doneti kišu na severu i zapadu Srbije, kao i pljuskove u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen Celzijusa. Od petka se očekuje dolazak toplijeg vazduha sa Mediterana koji će doneti osetno toplije vreme. RTS

Prema prognozama, do četvrtka će biti promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima, a od četvrtka stabilizacija i povratak letnjih vrućina. Od 9. avgusta očekuje se početak toplotnog talasa koji bi mogao trajati do 17. avgusta, dok modeli meteorologa najavljuju tropske vrućine i do 25. avgusta. Blic Mondo Dnevnik

Sutra se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima i najvišom temperaturom do 31 stepen Celzijusa. Kratkotrajna kiša moguća je ponegde na severu i zapadu, a u brdsko-planinskim predelima i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i sve toplije vreme u narednih sedam dana. RTV Novi Pazar

U narednim danima očekuje se postepeno razvedravanje i porast temperatura, sa sunčanim intervalima i povremenim kratkotrajnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti uglavnom slab do umeren severozapadni, a u Vojvodini povremeno jak. Novi magazin Radio 021 Alo