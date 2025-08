Preminuo bivši predsednik Rumunije Jon Ilijesku

Bivši predsednik Rumunije Jon Ilijesku preminuo je danas u 96. godini, saopštio je predsednik Socijaldemokratske partije (PSD) Sorin Grindяnu.

Ilijesku je početkom juna primljen u bolnicu „Prof. dr Agripa Jonesku“, gde je podvrgnut operaciji kancera pluća, a tokom poslednjih nekoliko dana njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo. Prema navodima iz medicinskih izveštaja, došlo je do otkazivanja više organa, prenosi Ađerpres. Jon Ilijesku je dva puta bio na funkciji predsednika Rumunije od 1990. do 1996. i ponovo od 2000. do 2004. godine. Bio je prvi postkomunistički predsednik Rumunije nakon