Nije pobedio rak: Preminuo bivši predsednik

BIVŠI rumunski predsednik Jon Ilijesku umro je danas u 95. godini, javlja Antena Observator.

Foto: pixabay Ilijesku je hospitalizovan 9. juna zbog respiratornih problema. Tada su lekari ustanovili da ima rak pluća. Ion Iliescu, Romania's first post-communist president, passed away on August 5, 2025, at the age of 95 after a prolonged battle with lung cancer pic.twitter.com/LCFMJYmR3m — Brave Romania (@brave_romania) August 5, 2025