Oba dana vikenda 35 stepeni

Sreda će u Novom Sadu biti promenjivo oblačno.

Minimalna temperatura 16, a maksimalna 28 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, kratkotrajno i jak severozapadni. Četvrtak sunčan, skoro bez oblaka. Temperatura će se kretati od 14 do 29 stepeni. I u petak sunčano, ali će biti znatno toplije. Najniža temperatura će biti 13, a najviša 33 stepena. U subotu takođe sunčano i još toplije, biće od 16 do 35 stepeni. Nedelja takođe sunčana i tropski topla, sa temperaturom od 18 do 35 stepeni. Biometeorološka prognoza za