Veliki ruski napad na železničku stanicu na istoku Ukrajine

Talas ruskih dronova pogodio je železničku infrastrukturu u gradu Lozovaja na istoku Ukrajine.

State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region/Handout via REUTERS Ruska vojska je izvela najmasovniji napad od početka rata na grad Lozovaja u Harkovskoj oblasti, na istoku Ukrajine. Meta oko 30 dronova u Lozovoj bila je železnička infrastruktura, zgrada stanice je oštećena, a jedan železnički radnik je poginuo. Povređeno je još 10 ljudi, među kojima dvoje dece, kažu ukrajinske službe. „Zaporoška, Odeska i Sumska oblast su takođe bile pod vatrom protekle