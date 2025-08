Vučić: Kriza u BiH postaje žarište neizvesnosti, učinićemo sve da sačuvamo mir i stabilnost

Beta pre 47 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da kriza u Bosni i Hercegovini (BiH) postaje "žarište neizvesnosti" i da će Srbija učiniti sve da budu sačuvani mir i stabilnost.

Povodom današnje odluke Centralne izborne komisije BiH da oduzme mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, pošto je pravosnažno osuđen, Vučić je televiziji Prva rekao da Srbija "mora da bude uz svoj narod i Republiku Srpsku".

"Daćemo sve od sebe da se sačuva mir i stabilnost, nadam se da će se pronaći izlaz iz teške krize u kojoj se nalazi cela BiH. Neko je mislio da može da urušava legitimitet koji je neko dobio od naroda, što je uvek pogrešno. Moja molba svima je: samo mirno, racionalno, bez ikakve eskalacije", kazao je Vučić.

Naveo je da je to rekao i Dodiku, ali da "ne misli da je on bilo kakav generator krize", već da "odgovara na ono što se dogodilo".

"Naša će politika biti da uvek budemo uz svoj narod i uz Republiku Srpsku, da gledamo da sačuvamo mir i da ne dođe ni do kakve eskalacije", dodao je Vučić.

Vučić: Slavljenje ustaštva u Hrvatskoj nije od juče, za to su potrebne godine priprema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da slavljenje ustaštva u Hrvatskoj "nije od juče", jer su za to potrebne godine pripremanja javnog mnenja i vaspitavanja dece u tom duhu.

Upitan da prokomentariše ustaške pokliče i pesme o ubijanju Srba koje su se prethodnih dana mogle čuti u hrvatskim gradovima, Vučić je televiziji Prva rekao da Srbi "moraju da se diče svojom antifašističkom prošlošću" i da "ne dozvole da nacisti preuzmu pisanje istorije".

"Nije to od juče. Da biste doveli 300.000 ljudi na koncert (Marka Perkovića Tompsona 5. jula u Zagrebu) koji slavi nacizam u njegovom najgorem obliku kao što je ustaštvo, a u Evropi nije postojao gori oblik nacizma, za to su potrebne godine priprema javnog mnenja, godine obučavanja ljudi da to prihvate, godine vaspitavanja dece", kazao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao i izostanak osude veličanja ustaštva iz Evrope, rekavši da je to zato što se Hrvatska koristi kao sredstvo za zauzdavanje Srbije.

"Naravno da ćute jer uvek mora da postoji ta vrsta Hrvatske kao njihove sile, ispružene pesnice prema Srbiji, i još nekih malih u regionu, koji moraju da zaustavljaju razvoj Srbije i zajedno moraju da budu jači od Srbije. Ako Srbija kao neposlušna zemlja pokuša da podigne glavu ili štrči, ili ekonomski napreduje brže nego što se očekuje, mora da bude sputana", dodao je Vučić.

On je kazao i da je "ponosan na činjenicu da nikad nije hteo da primi" izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Piculu, iz Socijaldemokratske partije Hrvatske, nakon što je on juče na Iksu objavio fotografiju iz rata na kojoj pozira u vojničkoj uniformi sa puškom u rukama.

"Sad vidite koliko sam bio u pravu", naveo je Vučić povodom slike koju je Picula objavio na 30. godišnjicu hrvatske operacije "Oluja" iz 1995. godine, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske i do pobede te zemlje u ratu za nezavisnost.

(Beta, 06.08.2025)