Vučić: Glišić danas mnogo bolje, u narednih 15 dana moraće da se vodi računa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ministar za javna ulaganja Darko Glišić (52) danas mnogo bolje u odnosu na jučerašnji dan.

Glišić je juče doživeo moždani udar tokom gostovanja u jutarnjem programu na televiziji Pink. "Darko je dobro, kad kažem dobro - uslovno govoreći dobro, mnogo bolje nego pre dan i po. Dobro je da je on mogao da kaže od kada se osećao loše i kako je do toga došlo", rekao je Vučić za televiziju Prva. "Moraće 15 dana narednih da se vodi računa, pa da budemo oprezni. Suviše je to teška intervencija, operacija", kazao je Vučić. Naveo je da je sreća da se to dogodilo u