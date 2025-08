SAD, Koje se nisu pokajale zbog atomskog bombardovanja Japana, sve više se učvršćuju u uverenju da su tada postupile ispravno, saopštila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Pored toga, ona je istakla da to što niko ne pominje Sjedinjene Države u tom kontekstu, ostavlja ih u zoni komfora. „Šta znači nepominjanje SAD? To znači stvaranje za njih zone komfora. To nije izvlačenje iz zone komfora. To je očuvanje te zone, kako ne bi morali da se zapitaju: da li se kajete? Da li biste to ponovo uradili? Da li više nikada nećete to uraditi?“, rekla je Zaharova Sputnjiku. U avgustu 1945. godine, američki piloti bacili su atomske bombe na