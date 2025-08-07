Drama u Hrvatskoj! Spašen italijanski par kod Istre: Angažovana i ratna mornarica!

Par je lociran nakon oko pola sata pretrage u trećem izletu

Hrvatska ratna mornarica i ratno vazduhoplovstvo izveli su zajedničku akciju potrage i spasavanja italijanskog para čiji je čamac potonuo u severnom Jadranu 6. avgusta 2025. godine. U operaciji su učestvovali gumeni čamac GB-201 Obalske straže sa četvoročlanom posadom i avion Pilatus PC-9M iz sastava Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, kojim su upravljali brigadir Damir Barišić i poručnik Matej Ravlić. Najveći izazov, kako je naveo brigadir Barišić, bio je nedostatak